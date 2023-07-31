Уролог назвал 3 важных правила безопасного полового акта

В специальном прямом эфире, организованном пресс-центром «МК», врач-уролог поделился важными правилами для поддержания мужского здоровья и предотвращения возможного заражения половыми инфекциями во время и после полового акта.

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Эксперт, врач высшей категории и кандидат медицинских наук, уролог-андролог Сергей Мянник рекомендует использовать три основных меры предосторожности. Во-первых, это барьерная контрацепция, которая включает в себя использование презервативов. Этот метод снижает риск заражения половыми инфекциями.

Во-вторых, врач подчеркнул важность мочеиспускания после полового контакта. Такой простой шаг поможет смыть возможные бактерии и инфекции из мочеполовой системы.

И, наконец, третья мера предосторожности - использование местного антисептика. Это дополнительный шаг для защиты и может помочь уменьшить риск заражения.