Почему некоторые лекарства нельзя хранить вместе

Хранить отдельно друг от друга следует пахучие средства, например, настойки валерианы и пустырника, рассказал кандидат фармацевтических наук и специалист по фитохимии Игорь Сокольский, пишет aif.ru.

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По его словам, совместное хранение этих препаратов на их свойствах не отразится, но может способствовать появлению неприятного запаха.

Также эксперт напомнил, что лекарства должны храниться при рекомендованном температурном режиме. Это касается любых фармсредств. Они должны находиться в сухом, темном, недоступном для детей месте и ни в коем случае нельзя оставлять их под прямыми солнечными лучами и в помещении с повышенной влажностью.