3 причины боли в сердце

Кардиолог Жито: проблемы с сердцем могут проявляться не только через боль в груди. Обычно боль в области груди ассоциируется у нас с проблемами с сердцем. Но некоторые попросту списывают сигналы на какое-нибудь «защемило». Однако врачи советуют более внимательно отнестись к своему здоровью, ведь мало кто может быстро различить симптомы стенокардии и невралгии и верно оценить риски. Поэтому при некоторых признаках стоит обратиться к врачу, чтобы подтвердить диагноз и начать лечение или же удостовериться, что всё в порядке.

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито рассказал, что боль в сердце может быть из-за различных причин. И есть как минимум три распространённые причины, почему может болеть в груди.

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Причина № 1. Ишемическая болезнь сердца

Боль в сердце иногда возникает из-за недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы. Это может происходить из-за окклюзии коронарных артерий, обеспечивающих орган кровью и кислородом. Это состояние называется ишемией миокарда.

Когда кровеносный сосуд спазмирован или сужен, например из-за атеросклеротической бляшки, сердечная мышца не получает достаточно крови и кислорода. От этого возникает стенокардия, которая проявляется болями в грудной клетке.

Боль может также распространяться и в другие области тела:

плечо,

лопатку,

шею,

кисть,

пальцы рук,

левую половину головы.

«Стенокардия может быть вызвала нагрузками или стрессом. Она обычно проходит с отдыхом или после приёма препаратов. Однако если ишемия продолжается долго, то это может привести к инфарку миокарда», — отметил Жито.

Причина № 2. Воспалительные заболевания сердца

Миокардит часто проявляет себя через воспаление в сердечной мышце. Например, это может быть из-за инфекции, кардиотоксинов, приёма лекарств или хронических заболеваний.

Для миокардита характерна боль в груди в области сердца, человек страдает от ноющей или приступообразной боли. Воспаление в миокарде может раздражать нервные окончания, которые находятся в сердце. От этого и болит в груди. И чем больше воспаление, тем сильнее боль.

Из-за вирусных инфекций или системных повреждений появляется перикардит — воспаление околосердечной сумки.

Причина № 3. Заболевания клапанов сердца

Поражения клапанного аппарата, например аортальный стеноз, могут вызвать боли в сердце. Из-за того может появиться боль в груди.

Ишемия появляется, когда миокард (сердечная мышца) получает недостаточно кислорода и питательных веществ из-за ограниченного кровотока. Когда клапаны сердца не работают как надо, сердцу может потребоваться больше усилий, чтобы перекачивать кровь. От этого наш орган перегружается и начинает болеть.

Нетипичные признаки проблем с сердцем

Вы, может, удивитесь, но не всегда сердце даёт о себе знать только болями в груди. Как рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, о болезнях сердца может иногда говорить:

кинжальная боль в области живота;

сильная боль в нижней челюсти;

боль в правой или левой руке.