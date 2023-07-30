7 ежедневных привычек, которые «убивают» ваши почки

Никогда не поздно отказаться от вредных привычек, даже если вы считали их безобидными. Простые изменения в вашем образе жизни предотвратят заболевания почек в будущем.

Испытывать мочевой пузырь на прочность

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Для поддержания здоровья почек не рекомендуется подолгу терпеть позывы к мочеиспусканию. Попытки отсрочить неминуемое могут привести к серьезным последствиям — например, гидронефрозу. Обычно эта патология возникает из-за нарушения оттока мочи, так что имитировать его силой воли точно не стоит. При несвоевременном лечении болезнь грозит атрофией паренхимы — главного функционального слоя почек — и, как следствие, почечной недостаточностью.

Солить все блюда

Большинство людей потребляет слишком много соли: 9–12 грамм в день, что примерно в два раза больше нормы. Избыток соли, в свою очередь, затрудняет вывод воды из организма — отеки после соленой пищи лишь вершина айсберга. Согласно исследованию 2018 года, опубликованному в журнале Clinical Hypertension, это может привести к заболеванию почек. Даже если вы изредка пользуетесь солонкой, обращайте внимание на состав готовых продуктов — соль можно обнаружить даже в сладостях.

Работать сидя

В ходе исследования, проведенного в 2018 году в PLoS One, эксперты обнаружили, что дополнительный час физической активности в день значительно снижает ваши шансы на почечную недостаточность. При этом однозначного объяснения такому эффекту нет. Ученые предполагают, что все дело в снижении уровня сахара и холестерина в крови, а значит, и рисков развития почечной недостаточности. В случае, если у вас сидячая работа, постарайтесь почаще вставать.

Игнорировать жажду

Одна из главных функций почек — фильтрация мочи. Из-за дефицита воды в организме в моче повышается концентрация минералов, которые сперва могут стать кристаллами, а затем и камнями. Хроническое обезвоживание лишь подливает масла в огонь. Нет смысла через силу вливать в себя рекомендованные два литра. Главное, прислушиваться к организму и ни в коем случае не игнорировать жажду. Держите бутылку воды под рукой, чтобы пить когда хочется и не терпеть жажду.

Пить энергетические напитки

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Public Health, связывает потребление энергетических напитков с заболеваниями почек. Таурин, который, как правило, содержат энергетики в качестве долгоиграющего бодрящего компонента, прямо воздействует на почки и потенциально опасен для людей с хроническими заболеваниями парного органа. Кроме того, почки страдают из-за высокого кровяного давления, вызванного избытком кофеина в таких напитках.

Регулярно есть мясо

Хотя потребление красного мяса полезно для здоровья, налегать на этот продукт не стоит. Чрезмерная любовь к мясу способна навредить. По данным исследования, опубликованного в журнале Американского общества нефрологов, замена одной порции красного мяса в неделю растительными белками снижает риск заболевания почек на 62%. Это незначительное изменение рациона может стать решающим в долгосрочной перспективе.

Злоупотреблять алкоголем