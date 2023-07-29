Лопнул сосуд в глазу: насколько это опасно

C такой проблемой сталкивался почти каждый — вроде бы ничего не делал, а на глазном яблоке появился кровоподтёк. Обычно такие микротравмы проходят сами, но порой не всё так просто.

Когда стоит бить тревогу, Voice разобрался вместе с профессором и доктором медицинских наук Татьяной Шиловой.

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Почему покраснел глаз

кератит — воспаление роговицы;

конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза;

блефарит — воспаление краев век. По словам эксперта, сосуд в глазу может лопнуть по разным причинам. Это может быть какой-либо воспалительный процесс. Например:

Эти болезни дадут о себе знать не только покраснением глаз. Их пропустить практически невозможно.

травмы глаз;

скачок артериального давления;

острый приступ глаукомы (при нём резко подскакивает глазное давление);

сильные физические нагрузки;

приём лекарств, разжижающих кровь;

хрупкость сосудов из-за нехватки минералов и полезных веществ. Среди других причин, по которым может лопнуть сосуд:

Некоторые лопнувшие сосуды никак не влияют на зрение — человек всё видит как обычно. Но порой лопнувший сосуд располагается так, что осевшая кровь мешает ему нормально видеть и смотреть. Если вы понимаете, что травма доставляет вам дискомфорт и само это не пройдёт, самолечением заниматься не стоит — лучше сразу ко врачу.

Где может лопнуть сосуд и куда попадает кровь

Гипосфагма

Так называется попадание крови в пространство между наружными тканями глаза — конъюнктивой и склерой. Обычно в этом случае пострадавший сосуд располагается в конъюнктиве — там их очень много и они хрупкие. Физической нагрузки или скачка давления достаточно, чтобы хрупкие стенки не выдержали. Такие же микротравмы могут появиться у тех, кто усердно трёт глаза руками. Обычно всё проходит за 2–3 дня без какого-либо специального лечения.

Зрению гипосфагма не мешает и дискомфорта не доставляет. Всё бы хорошо, да только самому понять, куда попала кровь и где лопнул сосуд, невозможно. Так что приём у специалиста лучше не откладывать.

Гифема

В этом случае кровь попадает в переднюю камеру глаза, между роговицей и радужкой глаза. В результате она смешивается в внутриглазной жидкостью и зрение заметно падает, так как свет через радужку рассеивается неправильно. Обычно такие вещи провоцирует тупая травма глаза — удар. Лечение зависит от степени тяжести проблемы: иногда может и само пройти, иногда могут потребоваться специальные препараты, а порой необходимо хирургическое вымывание.

Гемофтальм

Здесь проблема куда серьёзнее — кровотечение произошло в область стекловидного тела, то есть сосуд лопнул, скорее всего, в сетчатке. Часто это может быть связано с отслоением последней.

снижение остроты зрения;

отслоение сетчатки или развитие вторичной глаукомы;

развитие миопии и синдрома «ленивого глаза» (у детей). Вот какие последствия могут быть:

В целом зрение станет заметно хуже. Возможно появление движущихся точек перед глазами, помутнение изображения. Чем больше крови попадёт в стекловидное тело, тем серьёзнее будут последствия. При частичном гемофтальме достаточно консервативного лечения, но при полном — без хирургического вмешательства не обойтись.

Как улучшить зрение