Лопнул сосуд в глазу: насколько это опасно
C такой проблемой сталкивался почти каждый — вроде бы ничего не делал, а на глазном яблоке появился кровоподтёк. Обычно такие микротравмы проходят сами, но порой не всё так просто.
Когда стоит бить тревогу, Voice разобрался вместе с профессором и доктором медицинских наук Татьяной Шиловой.
Почему покраснел глаз
- кератит — воспаление роговицы;
- конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза;
- блефарит — воспаление краев век.
Эти болезни дадут о себе знать не только покраснением глаз. Их пропустить практически невозможно.
- травмы глаз;
- скачок артериального давления;
- острый приступ глаукомы (при нём резко подскакивает глазное давление);
- сильные физические нагрузки;
- приём лекарств, разжижающих кровь;
- хрупкость сосудов из-за нехватки минералов и полезных веществ.
Некоторые лопнувшие сосуды никак не влияют на зрение — человек всё видит как обычно. Но порой лопнувший сосуд располагается так, что осевшая кровь мешает ему нормально видеть и смотреть. Если вы понимаете, что травма доставляет вам дискомфорт и само это не пройдёт, самолечением заниматься не стоит — лучше сразу ко врачу.
Где может лопнуть сосуд и куда попадает кровь
Гипосфагма
Так называется попадание крови в пространство между наружными тканями глаза — конъюнктивой и склерой. Обычно в этом случае пострадавший сосуд располагается в конъюнктиве — там их очень много и они хрупкие. Физической нагрузки или скачка давления достаточно, чтобы хрупкие стенки не выдержали. Такие же микротравмы могут появиться у тех, кто усердно трёт глаза руками. Обычно всё проходит за 2–3 дня без какого-либо специального лечения.
Зрению гипосфагма не мешает и дискомфорта не доставляет. Всё бы хорошо, да только самому понять, куда попала кровь и где лопнул сосуд, невозможно. Так что приём у специалиста лучше не откладывать.
Гифема
В этом случае кровь попадает в переднюю камеру глаза, между роговицей и радужкой глаза. В результате она смешивается в внутриглазной жидкостью и зрение заметно падает, так как свет через радужку рассеивается неправильно. Обычно такие вещи провоцирует тупая травма глаза — удар. Лечение зависит от степени тяжести проблемы: иногда может и само пройти, иногда могут потребоваться специальные препараты, а порой необходимо хирургическое вымывание.
Гемофтальм
Здесь проблема куда серьёзнее — кровотечение произошло в область стекловидного тела, то есть сосуд лопнул, скорее всего, в сетчатке. Часто это может быть связано с отслоением последней.
- снижение остроты зрения;
- отслоение сетчатки или развитие вторичной глаукомы;
- развитие миопии и синдрома «ленивого глаза» (у детей).
В целом зрение станет заметно хуже. Возможно появление движущихся точек перед глазами, помутнение изображения. Чем больше крови попадёт в стекловидное тело, тем серьёзнее будут последствия. При частичном гемофтальме достаточно консервативного лечения, но при полном — без хирургического вмешательства не обойтись.
Как улучшить зрение
Вопреки расхожему мнению черника не поможет сохранить зрение. Эта ягода, конечно, очень полезна для организма в целом, но для хоть какой-то пользы глазкам её нужно бы было съедать по 3 кг за раз. На такое вряд ли кто-то отважится.