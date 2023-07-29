Названы скрытые симптомы инсульта

Инсульт стабильно занимает одну из верхних строчек в списке самых распространенных причин смертности по всему миру. И хотя чаще всего в печальную статистику попадают люди старшего поколения, врачи бьют тревогу: в последние годы этот диагноз сильно «помолодел».

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Впрочем, многие до сих пор не подозревают, что молодежь (и даже дети) тоже страдают от острого нарушения кровоснабжения головного мозга.

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Так случилось и с 20-летней британкой Эсме Ходжеттс, которая поделилась своей историей с порталом Daily Mail. В конце прошлого года у ассистентки стоматолога внезапно разболелась голова, затем девушка потеряла сознание и даже не могла ходить из-за сильного головокружения. На следующий день она обратилась за помощью, но врачи двое суток не могли определиться с диагнозом. Медики были сбиты с толку, поскольку у Эсме не было типичных симптомов инсульта: ее координация и речь совершенно не пострадали.

Когда же пришли результаты и стало ясно, что девушка пережила инсульт, Эсме вспомнила, что за несколько дней до потери сознания испытывала сильную боль в шее и плечах. Хотя чаще всего это всего лишь результат сидячего образа жизни, изредка это может сигнализировать о разрыве одной из артерий, питающих головной мозг.

При этом расслоение артерии шеи (РАШ) является одной из основных причин инсультов у пациентов моложе 50 лет. Как правило, оно происходит при сильных травмах, например, в результате автомобильной аварии. Но в редких случаях РАШ может быть вызван чиханием, кашлем или рвотой.

Что же касается Эсме, то она отделалась легким испугом: спустя полгода после инсульта девушка жалуется только на постоянное головокружение. Кроме того, страшный диагноз заставил ее радикально пересмотреть свой образ жизни — заняться спортом, перейти на здоровое питание и полностью отказаться от спиртного (хотя, по ее словам, она и до инсульта не злоупотребляла алкоголем).

Ну а мы напомним, что основные симптомы инсульта — это онемение лица, нарушение подвижности верхних и нижних конечностей, а также нарушение речи. Их описывает мнемоническое правило У.Д.А.Р. (улыбка, движение, артикуляция, решение). Но есть и другие — столь же распространенные — контрольные признаки надвигающегося инсульта, которые часто остаются незамеченными.

К ним относятся затрудненное глотание, потеря памяти, ощущение тумана в голове, нарушение ориентации в пространстве и внезапная сильная головная боль, сопровождающаяся головокружением и слабостью.