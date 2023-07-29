Врач-онколог назвала основные причины развития рака

Врач-онколог Гузаль Азизова из Видновской РКБ рассказала, что вредные привычки, такие как курение, существенно способствуют развитию рака.

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Она также подчеркнула, что на развитие онкологии могут повлиять контакт с канцерогенными веществами, вирусные инфекции и наследственность.

Особое место среди провоцирующих факторов занимает курение, включая активное и пассивное. Дополнительные риски связаны с контактом с канцерогенными веществами, вдыханием радона и волокон асбеста, а также наследственной предрасположенностью и радиоактивным облучением. Хронические заболевания органов дыхания и эндокринных систем, вирусные инфекции и загрязнение атмосферы также могут увеличить риск развития онкологии, рассказала Азизова.

Она подчеркнула, что профилактика рака может быть простой, если придерживаться здорового образа жизни и отказаться от вредных привычек. Сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе играют важную роль в поддержании здоровья.