Окулист объяснил, почему дергается глаз

Окулист Хехт: веко глаза дергается из-за переизбытка кофеина
И это не единственная причина. Остальные тоже связаны с не особо здоровым образом жизни. Благо все они поправимы. Ситуацию можно признать проблемой, если подёргивания не проходят через несколько недель.
Кратковременные проявления не страшны, рассказала канадский врач-окулист Алекса Хехт.
Почему дергается глаз
Самые распространённые причины, по словам окулиста, — это:
- употребление большого количества кофе;
- недостаток сна;
- стресс;
- злоупотребление алкоголем.
В самих глазах при этом может чувствоваться сухость и напряжение.
Других факторы назвала офтальмолог Анна Попова:
- долгая работа за компьютером;
- неправильное питание;
- неправильно подобранные очки или линзы;
- дефицит витаминов;
- аллергическая реакция.
Это состояние, которое ещё называют миокимией, чаще всего встречается у женщин. Причём развивается она нередко у молодых и здоровых, но работающих ненормированно и подверженных стрессу.
Как вылечить
По словам Хехт, обычно лечение не требуется, но есть рекомендации, которые помогут избавиться от проблемы. исключить кофеин; отказаться от алкоголя; высыпаться. Но, если подёргивание века не проходит дольше двух недель, необходимо обратиться к специалисту. Он выяснит основную причину и решит, как можно помочь. Хехт отметила, что в её практике были пациенты, у которых глаз дёргался три недели.
Почему трясутся руки
Ещё одна проблема, которую в том числе приносит злополучный кофе, — тремор рук. Всё потому, что в нём много кофеина, а это сильный стимулятор нервной системы — вот при переизбытке организм и выдаёт такую «дрожащую» реакцию. Но опять же это если бы это была единственная причина… Причиной трясучки могут быть ещё и эти факторы:
- Нервное напряжение. Когда человек стрессует, гормоны идут вверх, из-за это перевозбуждается нервная система.
- Тревожное или другое психическое расстройство — например, ПТСР , депрессии, фобии.
- Алкогольное отравление. Плюс к тремору при нём наблюдается потеря равновесия, а при попытке отказа при абстиненции — дрожь в пальцах.
- Лекарства. Возможно, проявилось их побочное действие.
- Недосып. Нервной системе при этом не хватает времени восстановиться.
- Гипертиреоз. В результате такого состояния (щитовидная железа вырабатывает очень много тиреоидных гормонов) происходят сбои в передаче нервных импульсов.
- Гипогликемия. Низкий уровень сахара в крови появляется из-за неполноценного питания и диабета, а вместе с ним и дрожь в руках.