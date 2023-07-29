Окулист объяснил, почему дергается глаз

И это не единственная причина. Остальные тоже связаны с не особо здоровым образом жизни. Благо все они поправимы. Ситуацию можно признать проблемой, если подёргивания не проходят через несколько недель.

Кратковременные проявления не страшны, рассказала канадский врач-окулист Алекса Хехт.

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Почему дергается глаз

Самые распространённые причины, по словам окулиста, — это:

употребление большого количества кофе;

недостаток сна;

стресс;

злоупотребление алкоголем.

В самих глазах при этом может чувствоваться сухость и напряжение.

Других факторы назвала офтальмолог Анна Попова:

долгая работа за компьютером;

неправильное питание;

неправильно подобранные очки или линзы;

дефицит витаминов;

аллергическая реакция.

Это состояние, которое ещё называют миокимией, чаще всего встречается у женщин. Причём развивается она нередко у молодых и здоровых, но работающих ненормированно и подверженных стрессу.

Как вылечить

По словам Хехт, обычно лечение не требуется, но есть рекомендации, которые помогут избавиться от проблемы. исключить кофеин; отказаться от алкоголя; высыпаться. Но, если подёргивание века не проходит дольше двух недель, необходимо обратиться к специалисту. Он выяснит основную причину и решит, как можно помочь. Хехт отметила, что в её практике были пациенты, у которых глаз дёргался три недели.

Почему трясутся руки

Ещё одна проблема, которую в том числе приносит злополучный кофе, — тремор рук. Всё потому, что в нём много кофеина, а это сильный стимулятор нервной системы — вот при переизбытке организм и выдаёт такую «дрожащую» реакцию. Но опять же это если бы это была единственная причина… Причиной трясучки могут быть ещё и эти факторы: