Каждый, кто сталкивался с артрозом, знает насколько сильно из-за этой болезни портится качество жизни.

Артроз — это заболевание суставов, которое характеризуется дегенеративными изменениями в хрящевой ткани и костной ткани, что приводит к боли, ограничению движения и нарушению функций сустава.

Симптомы артроза могут включать:

Боль в суставе при движении или нагрузке. Ограничение движения в суставе. Хруст, щелчки или скрип в суставе при движении. Отек и воспаление вокруг сустава. Деформация сустава. Утренняя скованность и болезненность после длительного отдыха. Снижение силы мышц, связанных с пораженным суставом. Появление бугристых наростов (остеофитов) на краях сустава.

Врач, кандидат наук, доктор Мозжелин рассказал в TikTok, как понять, что у вас начинается артроз. Смотрите видео, чтобы не пропустить тревожные симптомы.