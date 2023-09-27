Первые признаки артроза. Как понять, что у вас проблемы с суставами: видео
Каждый, кто сталкивался с артрозом, знает насколько сильно из-за этой болезни портится качество жизни.
Артроз — это заболевание суставов, которое характеризуется дегенеративными изменениями в хрящевой ткани и костной ткани, что приводит к боли, ограничению движения и нарушению функций сустава.
Симптомы артроза могут включать:
- Боль в суставе при движении или нагрузке.
- Ограничение движения в суставе.
- Хруст, щелчки или скрип в суставе при движении.
- Отек и воспаление вокруг сустава.
- Деформация сустава.
- Утренняя скованность и болезненность после длительного отдыха.
- Снижение силы мышц, связанных с пораженным суставом.
- Появление бугристых наростов (остеофитов) на краях сустава.
Врач, кандидат наук, доктор Мозжелин рассказал в TikTok, как понять, что у вас начинается артроз. Смотрите видео, чтобы не пропустить тревожные симптомы.
Ранее мы писали об упражнениях, которые помогают при болях в суставе.
Рамблер: главные новости