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Первые признаки артроза. Как понять, что у вас проблемы с суставами: видео

Каждый, кто сталкивался с артрозом, знает насколько сильно из-за этой болезни портится качество жизни.

Артроз — это заболевание суставов, которое характеризуется дегенеративными изменениями в хрящевой ткани и костной ткани, что приводит к боли, ограничению движения и нарушению функций сустава.

Симптомы артроза могут включать:

  1. Боль в суставе при движении или нагрузке.
  2. Ограничение движения в суставе.
  3. Хруст, щелчки или скрип в суставе при движении.
  4. Отек и воспаление вокруг сустава.
  5. Деформация сустава.
  6. Утренняя скованность и болезненность после длительного отдыха.
  7. Снижение силы мышц, связанных с пораженным суставом.
  8. Появление бугристых наростов (остеофитов) на краях сустава.

Врач, кандидат наук, доктор Мозжелин рассказал в TikTok, как понять, что у вас начинается артроз. Смотрите видео, чтобы не пропустить тревожные симптомы.

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