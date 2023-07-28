Лишившаяся ноги из-за рака женщина рассказала о первых признаках болезни

Жительница британской деревни Кингс-Лэнгли, графство Харфордшир, перенесла ампутацию ноги и рассказала о первых признаках рака. Об этом сообщает Independent.

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76-летняя Ширли Парнелл подверглась ампутации ноги из-за редкой формы рака. Впервые она заметила отек лодыжки в июле 2022 года. Тогда женщина не подозревала, что это первый симптом опасной болезни.

Она рассказала, что первым признаком рака на ноге была боль в правой лодыжке.

«Сначала моя лодыжка начала немного опухать, и я подумала, что ударилась обо что-то, но затем я заметила опухоль», — пояснила она. Британка уточнила, что со временем боль усиливалась.

Врач предположил, что это тромб, и прописал пациентке мазь и таблетки, но спустя неделю ее состояние не улучшилось, и опухоль осталась. Тогда ее направили в больницу для сдачи анализа крови и рентгеновского сканирования.

После нескольких обследований у британки диагностировали редкую форму рака — веретеноклеточную саркому. Врачи сказали пациентке, что ей придется перенести ампутацию ноги. Британка была в шоке, но согласилась на операцию.

После ампутации Парнелл установили протез, и ей пришлось заново учиться ходить. В качестве мотивации она поставила себе цель снова научиться танцевать с мужем.

В апреле 2023 года ей диагностировали рак легкого. Даже этот удар не отбил у британки желания бороться и достичь своей цели. В июне 2023 года она смогла станцевать с мужем на свадьбе друзей.

Сейчас женщина продолжает лечение и регулярно проходит обследования. Она сдала экзамен на право вождения автомобиля и активно собирает средства для благотворительного фонда Королевского Национального Ортопедического Института.