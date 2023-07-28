Бытует распространенный миф о том, что алкоголь убивает клетки мозга, но это не соответствует действительности.

Алкоголь действительно может негативно влиять на структуру и функции головного мозга. При употреблении алкоголя, в мозге нарушаются процессы нейротрансмиссии – происходят изменения в структуре нейронов и их функционировании. Это приводит к замедлению скорости передачи нервных импульсов.

Также от употребления спиртных напитков может уменьшиться количество дендритов – ветвей нейронов, которые передают информацию к другим нейронам, приводя к нарушению связей между ними.

Хоть алкоголь и не убивает клетки мозга, но он крайне негативно влияет на связи между нейронами, память и способность к обучению. Стоит помнить, что в большинстве случаев последствия влияния алкоголя на мозг могут быть обратимыми, если прекратить употребление.

Об этом рассказал в своем видео врач-невролог Антон Клочков.