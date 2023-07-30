Как понять, что человек предрасположен к астме

Бронхиальная астма — серьезное хроническое заболевание. Мышцы вокруг дыхательных каналов сжимаются, из-за чего в легких сужаются воздушные каналы. Из-за этого появляются симптомы астмы: одышка, кашель и тяжесть в груди.

© Unsplash

Астмой болеют как дети, так и взрослые. О том, как понять предрасположенность человека к астме, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Избыточная масса тела

Ученые опубликовали отчет, где поделились результатами исследования о механизме астмы у людей с избыточной массой тела и ожирением. Они изучили образцы тканей легких 52 человек и сделали вывод, что при ожирении ткань может накапливаться на стенках дыхательных путей.

Жир препятствует попаданию воздуха в легкие, поэтому они утолщаются, появляется астма. Ученые также обратили внимание на то, что чем больше был индекс массы тела (ИМТ) человека, тем больше жировой ткани было в легких.

Бессонница

Биобанк Великобритании провел исследование, в рамках которого изучил взаимосвязь бессонницы и бронхиальной астмы. Эксперты выяснили, что некачественный сон в два раза увеличивает риск появления хронического заболевания. Для того, чтобы понять механизм развития астмы, они проанализировали анкеты испытуемых, где указывался их хронотип, а также количество часов сна ежедневно.

Были проанализированы данные почти полумиллиона человек. Так они выяснили, что бессонница повышает риск появления астмы у тех людей, кто генетически предрасположен к заболеванию. Если они выбирали здоровый сон, длительностью от 6 до 8 часов, вероятность болезни снижалась на 25%.

Женский пол

Астму уже назвали гендерным заболеванием, так как ученые выяснили, что женщины гораздо чаще болеют астмой, чем мужчины. Они опубликовали статью в журнале Cell Reports о том, как половые гормоны влияют на развитие различных заболеваний.