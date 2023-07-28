Не только 36,6. Врач назвал нормы температуры тела

Терапевт Каевицер: нормальная температура для нашего тела составляет 35,3–37,7 градуса. По стандарту общеизвестная истина, что нормальная температура тела — 36,6 градуса по Цельсию. Однако всё же у каждого человека своя норма. И если у вас немного поднимается температура, то это не значит, что вы заболели. Терапевт клиники DocMed Георгий Каевицер рассказал «Секрету фирмы», что это в принципе нестабильная величина, которая может расти или падать в течение суток, а вы этого можете не знать, потому что не пользуетесь термометром, когда не видите предпосылок.

«Температура тела — это не жёсткая величина, а спектр, в пределах которого значения мы считаем «нормальными». На сегодняшний день считается, что температура от 35,3 до 37,7 градуса — это нормальный температурный диапазон для нашего тела. А средняя температура в течение дня обычно выходит в районе 36,6 градуса», — пояснил Каевицер.

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От чего зависит температура

Температура тела в норме может зависеть от места измерения. Например, если мы измеряем там, где она приближена к температуре «ядра» тела (прямая кишка, влагалище или в ухе у барабанной перепонки), то показания термометров могут напугать незнающего человека — до 37,7 градуса. А во рту или при измерении на коже температура будет отличаться до 1,0 градуса, показывая общепринятую «норму».

Также температура зависит от времени суток. Это связано с активностью метаболизма: верхний пик приходится на время после полудня, а нижний — глубокой ночью.

К слову, пол и возраст тоже имеют значение для температуры тела. У женщин средняя температура меняется в процессе смены фаз менструального цикла. А пожилые люди из-за замедления с возрастом метаболизма могут иметь среднюю температуру ниже, чем в юности.

Когда температура ненормальная?

Ненормальная температура тоже бывает разная, отметил эксперт. Эксперты часто используют термин «лихорадка», когда температура выше 37,8 или 38,0 градуса. Это ответ нашего организма на воспалительные сигналы, на которые реагирует центр температурной регуляции в нашем мозгу.

«Для лихорадки, которая превышает 41,5 градуса, мы используем термин «гиперпирексия». Встречается она при тяжёлых инфекциях, но иногда обнаруживается при кровоизлияниях в мозг. А вот «перегрев» от внешних причин мы называем гипертермией — это состояние, когда наш организм не справился с охлаждением и наступило повышение температуры на этом фоне», — заключил Каевицер.

Как правильно измерять температуру

Вообще, чтобы иметь объективные данные о температуре тела, нужно ещё правильно измерять. Так что просто засунуть под мышку термометр мало. К слову, нужно ещё и ориентироваться на вид термометра, которым вы собираетесь измерить температуру.

Термометры бывают:

ртутные, которые нужно встряхивать, а потом пять минут держать под мышкой;

электронные, они после помещения в ту же зону сами выводят температуру тела на дисплей и делают это быстро;

градусник-соска для детей, которые ещё не могут усидеть с обычным термометром.

Терапевт Ольга Саакян объяснила, что температуру лучше всего мерять рано утром. Она отметила что температура тела в это время обычно самая низкая, поэтому такое измерение поможет определить любые отклонения от нормы.

В случае с разными видами градусников есть различные правила измерения, которых стоит придерживаться. Если у вас ртутный термометр, то нужно соблюдать осторожность и не делать резких движений, помня о том, что ртуть — довольно токсичное вещество, а риск разбить его достаточно велик. Сначала колбу термометра нужно поместить в область, температуру которой собираетесь измерить, затем, выждав несколько минут, можно по уровню ртути понять, на сколько градусов прогрелось тело.