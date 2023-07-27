Врач предупредил о неприятных последствиях курения электронных сигарет

При слишком частом курении электронных сигарет и вейпов пропадает способность различать вкусы. Об этом рассказал стоматолог Стюарт Беггс, пишет Daily Mail.

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Беггс отметил, что потеря вкуса — не единственное неприятное последствие курения электронных сигарет. По его словам, люди, которые пристрастились к вейпам, также ощущают сухость во рту и обезвоживание.

«Это действительно очень вредно для здоровья», — предупредил врач.