Онколог: выпуклые родинки нужно удалять, когда они находятся в зоне трения

Онколог Домогаева: выпуклые родинки нужно удалять, когда они находятся в зоне трения на теле
Выпуклые родинки, которые располагаются в области тела, где происходит трение, необходимо удалять. Об этом сообщила онколог-дерматолог Екатерина Домогаева.
«Если родинка располагается в местах, где происходит трение или травмируется: в области шеи, в подмышечных паховых областях, на волосистой части головы — ее нужно удалять обязательно», — рассказала Екатерина Домогаева «Газете.ru».
По словам специалиста, выпуклых родинок следует опасаться, когда у человека есть наследственная предрасположенность к злокачественным образованиям.
Удалением родинки должен заниматься исключительно врач-онколог. В противном случае есть риск возникновения рака, подчеркнула Домогаева.