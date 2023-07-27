Вирусолог предупредил о бесполезности летних прививок от гриппа

Вирусолог предупредил о бесполезности сделанных летом прививок от гриппа
Процедуру вакцинации лучше проводить осенью, когда наблюдается рост заболеваемости. В противном случае сократится количество антител. Об этом в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» сообщил Виктор Ларичев.
«Дело в том, что у гриппа два пика — где-то он на ноябрь приходится, значит, надо в сентябре привиться от гриппа. Если делать заранее, то к моменту пика уже могут антитела довольно сильно упасть. Заранее не надо делать».
Ранее Анна Попова сообщила о подготовке к подъёму заболеваемости гриппом в России. По словам главы Роспотребнадзора, прививочная кампания стартует в сентябре.
«Мы ежегодно стараемся защитить наших граждан, старт иммунизации будет дан на Восточном экономическом форуме», — заявила она РИА Новости.
Попова обратила внимание, что лаборатории для диагностики вирусного заболевания уже готовы к работе. Она призвала граждан пройти вакцинацию, отметив, что такая мера профилактики считается наиболее эффективной.