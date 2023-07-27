Названы первые три симптома высокого сахара в организме

Ранние симптомы сахарного диабета способны поменять привычки и внести в жизнь определенный дискомфорт. При этом человек понимает, что в организме происходит что-то не то, однако распознать истинную причину получается далеко не сразу.

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Зачастую страдающие от "странных проявлений" и вовсе начинают "лечить" совсем другое.

Об этом в беседе с Express рассказал терапевт Чун Тан. По его словам, есть связь между проблемами со стулом и сахарным диабетом. Колебания уровня сахара в крови могут повлиять на работу желудочно-кишечного тракта и привести к запорам, предупредил специалист.

Кроме того, насторожиться стоит, если вы постоянно бегаете в туалет, но при этом не пьете много жидкости. По словам врача, один из наиболее распространенных признаков диабета - частое мочеиспускание (полиурия). Дело в том, что при высоком сахаре "включаются" почки, начиная усиленно выводить избыток из организма. В результате человек ощущает частые позывы в туалет.

При этом другие проблемы с мочеиспусканием тоже нередко указывают на диабет. Дело в том, что это заболевание может спровоцировать поражение нервов, контролирующих мочевой пузырь.

Среди других проявлений диабета специалисты отмечают сухость во рту, сильное чувство жажды, колебание веса, чрезмерный аппетит, плохо заживающие ранки, сонливость и бессонницу.

Наличие таких проблем не означает, что у человека диабет, однако проверить сахар нужно в первую очередь, чтобы исключить возможную проблему.