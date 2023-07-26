Назван простой способ профилактики возрастного ухудшения слуха

В ходе исследования были проанализированы данные о 100 тысячах человек в возрасте от 40 до 69 лет. Оказалось, что люди с наибольшим содержанием докозагексаеновой кислоты (ДГК) в крови на 16 процентов реже жалуются на проблемы со слухом и на 11 процентов реже испытывают трудности при разговорах в шумных помещениях.