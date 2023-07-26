Мясников рассказал, как оливковое масло может спасти от деменции

«Да, действительно, оливковое масло входит в список пищевых продуктов, предотвращающих деменцию. Конечно, тут дело не в чудотворных свойствах самого масла, а в том образе питания, что мы зовем средиземноморской диетой. Ее польза не только в сочетании полезных продуктов – рыба, вино, орехи, фрукты и овощи, конечно же оливковое масло, но и в том, что она полностью людей удовлетворяла и им не приходилось есть мясо, коренья, консервировать пищу и прочее», — пояснил эксперт.