Три тихих симптома сердечного приступа
Сердечные приступы происходят из-за блокировки коронарных артерий и часто выражаются симптомами, о которых знают все: это давление, боль или сдавливание в грудной клетке.
По данным Австралийского фонда сердца, симптомы приближающегося или наступившего сердечного приступа, могут сильно различаться, но бывают такие сигналы, с которыми многие не связывают проблемы с сердцем. "Рамблер" расскажет о них подробнее.
Головокружение и предобморочное состояние
Признаком проблем с сердцем может быть то, что человек вдруг начинает чувствовать слабость, неустойчиво стоять на ногах, и ему кажется, что пространство вокруг начинает вращаться.
Одышка
Если одышка происходит во время тренировки и сопровождается дискомфортом и чувством стеснения в груди, это может быть предупреждающим признаком сердечного приступа.
Потливость
Беспричинное потоотделение в нежаркую погоду может быть еще одним признаком сердечного приступа. Кроме того, у человека может возникать холодный пот, который часто принимают за вирус или инфекцию.