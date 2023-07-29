Три тихих симптома сердечного приступа

Сердечные приступы происходят из-за блокировки коронарных артерий и часто выражаются симптомами, о которых знают все: это давление, боль или сдавливание в грудной клетке.

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По данным Австралийского фонда сердца, симптомы приближающегося или наступившего сердечного приступа, могут сильно различаться, но бывают такие сигналы, с которыми многие не связывают проблемы с сердцем. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Головокружение и предобморочное состояние

Признаком проблем с сердцем может быть то, что человек вдруг начинает чувствовать слабость, неустойчиво стоять на ногах, и ему кажется, что пространство вокруг начинает вращаться.

Одышка

Если одышка происходит во время тренировки и сопровождается дискомфортом и чувством стеснения в груди, это может быть предупреждающим признаком сердечного приступа.

Потливость