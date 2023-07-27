Психолог назвал способы заподозрить начинающееся слабоумие

Заподозрить начинающееся слабоумие можно по афазии — потере навыка говорить и распознавать звучащую речь, заявил клинический психолог Алексей Мелехин. Способы распознать опасное заболевание он назвал изданию «Аргументы и факты».

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По словам Мелехина, у большинства пожилых людей на ранней стадии деменции наблюдаются различные трудности с пониманием речи, которые по мере прогрессирования заболевания лишь усиливаются. Психолог рекомендовал обращать внимание на любые изменения в речи близкого человека, так как проявления афазии довольно многообразны. Одним становится сложно вспомнить правильное слово, другим — в принципе понимать звучащую речь, третьим становится трудно произнести знакомое слово.

Из-за ухудшения когнитивных способностей, спровоцированных деменцией, речь больного человека становится скудной и рваной, он начинает хуже реагировать на шутки и метафоры и с трудом продолжает прерванный разговор, объяснил Мелехин.