Гастроэнтеролог назвала причины появления тошноты

Так называют синдром смены часового пояса, который проявляется, если нарушить естественные часы организма. Так что если вы прилетели в Москву с Дальнего Востока и почувствовали себя неважно — это нормально.

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Но у тошноты может быть множество других причин, начиная от обычного похмелья и заканчивая частичным параличом желудка. Подробнее о них «Секрету» рассказала врач сервиса Docma.ru Олеся Держиева.

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Почему появляется тошнота

Появление тошноты мы обычно связываем с тем, что съели что-то не то. Возникают мысли о пищевом отравлении или прост о несварении кишечника (диспепсии). Но на самом деле тошноту может вызвать что угодно.

Вот список самых частых причин:

инфекционные (сопровождаются рвотой);

приём лекарств;

похмелье;

расстройства ЖКТ, в том числе запоры и кишечная непроходимость и т. д.

«Также одной из причин тошноты может быть нарушение работы центральной нервной системы: объёмные процессы головного мозга, мигрень, пороки развития, судорожные расстройства, заболевания внутреннего уха, психиатрические заболевания. Эндокринные причины также имеют место быть — например, при беременности у женщин. Также они могут появиться при заболеваниях эндокринных органов», — объяснила «Секрету фирмы» гастроэнтеролог Олеся Держиева.

Неочевидные причины тошноты

Тошнота бывает двух видов — остро возникшая и хроническая. К последней относится тошнота, длящаяся более месяца.

Одна из редких причин хронической тошноты — гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь (ГЭРБ), он же рефлюкс-эзофагит.

«Состояние характеризуется неправильной работой клапана между пищеводом и желудком, из-за чего содержимое желудка может забрасываться в пищевод. ГЭРБ может проявляться хронической тошнотой, без типичных симптомов рефлюкса, — например, без чувства изжоги. Особенно может тошнить утром, после того как вы находились долгое время в горизонтальном положении», — пояснила врач.

низкий уровень глюкозы — может вызвать чувство слабости, головокружения и тошноты. Пропуск еды может повлиять на уровень сахара в крови, поэтому важно обратить внимание на пищевые привычки и уровень голода;

проблемы со сном — бессонница, джетлаг и многое другое могут прервать и повлиять на циклы сна и пробуждения. Изменения в этих моделях могут сильно повлиять на нейроэндокринный ответ, который иногда вызывает тошноту;

тревога — предстоящее захватывающее или стрессовое событие может привести к тошноте утром; Также к нечастым и относительно опасным причинам тошноты врач отнесла частичный паралич желудка — гастропарез. Вот какие ещё неочевидные причины тошноты встречаются (обычно по утрам):

«Гастропарез возникает, когда мышцы, которые находятся в стенке желудка, останавливаются или замедляются, что может нарушать продвижение пищи из желудка в кишечник. Тошнота и рвота утром — частые симптомы данного состояния», — отметила Держиева.

Что делать, если тошнит

Алгоритм действий при появлении тошноты зависит от того, что именно вызвало это неприятное состояние. Также имеет значение продолжительность тошноты.

«Если тошнота нарушает ваш привычный образ жизни, доставляет значимый дискомфорт, беспокоит не меньше одного раза в неделю, то это уже повод обратиться к врачу-терапевту или гастроэнтерологу. Он сам установит причины», — посоветовала Держиева.

Бывает, что вместе с тошнотой появляются боли в животе, диарея, ломота в теле, усталость. Всё это признаки пищевого отравления, отмечает врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. В таком случае начинайте сразу пить много воды, чтобы организм не обезвожился. Можно воспользоваться противодиарейными средствами.