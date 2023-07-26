Невролог: депрессия может спровоцировать деменцию

Депрессия увеличивает риск развития деменции в старости. Об этом рассказала невролог Пенсильванского университета, доктор Холли Эльзер.

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«Результаты дают убедительные доказательства того, что депрессия является не только ранним симптомом деменции, но и увеличивает риск ее развития», — рассказала Эльзер.

Ее слова передает «Ридус». Она уточнила, что это происходит из-за изменений в здоровье человека при депрессии. Кроме того, такому воздействую депрессии более подвержены мужчины.