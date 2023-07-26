Невролог: депрессия может спровоцировать деменцию
Депрессия увеличивает риск развития деменции в старости. Об этом рассказала невролог Пенсильванского университета, доктор Холли Эльзер.
«Результаты дают убедительные доказательства того, что депрессия является не только ранним симптомом деменции, но и увеличивает риск ее развития», — рассказала Эльзер.
Ее слова передает «Ридус». Она уточнила, что это происходит из-за изменений в здоровье человека при депрессии. Кроме того, такому воздействую депрессии более подвержены мужчины.
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказывал о другом пагубном влиянии депрессии на организм человека. По его словам, данное заболевание может привести к инфаркту миокарда и ишемической болезни сердца. Клинический психолог и психиатр клиники Мейо Джоэль Бобби посоветовал заниматься медитацией, чтобы облегчить лечение недуга.