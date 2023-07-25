О каких проблемах со здоровьем говорит внешний вид рук

Многие заболевания оставляют следы на теле человека, в том числе — на его руках. Когда пациенты приходят в больницу, врачи часто начинают осмотр именно с ладоней. Длина пальцев, цвет кожи, внезапная сыпь могут многое сказать о чужом самочувствии.

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Подробнее о том, на какие проблемы со здоровьем указывает внешний вид рук, — в материале.

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Утолщение кончиков пальцев

Если ваши кончики пальцев внезапно стали толще, то следует задуматься о своем респираторном здоровье. Увеличение ткани вокруг кончиков пальцев обычно говорит о том, что у человека пониженный уровень кислорода в крови. Это тревожный сигнал, который указывает на ранние признаки заболевания легких. Чтобы узнать наверняка, лучше сделать анализ крови.

Длинные указательные пальцы

Согласно исследованию из журнала International Journal of Medical Sciences , если указательный палец намного длиннее безымянного, то это может указывать на ишемическую болезнь сердца. Однако исследование из журнала British Journal of Cancer показало, что у мужчин, чьи указательные пальцы длиннее безымянных, вероятность заболеть раком предстательной железы на 33% ниже.

Красные, белые или синие пальцы

Внезапно побелевшие, покрасневшие или посиневшие пальцы могут свидетельствовать о плохом кровообращении. Цвет пальцев часто меняется из-за перепада температур, стресса или травм. Однако специалисты также подчеркивают, что изменение цвета кожи — явный признак болезни Рейно. Нарушение кровообращения приводит к тому, что пальцы становятся белыми или синими, а его внезапное восстановление вызывает покраснение кожи и отечность. Болезнь Рейно чаще всего встречается у молодых женщин, однако она не опасна. Нужно принимать лекарства, а также держать руки в тепле, например при помощи перчаток или грелки.

Мелкая сыпь красного цвета