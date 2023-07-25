Онколог назвал главные симптомы рака брюшной полости

По его словам, к таким симптомам относятся постоянное вздутие живота, потеря аппетита, тошнота, регулярные запоры или диарея, а также частые боли в животе.

Постоянное вздутие живота говорит о нарушении кишечника, тошнота — об интоксикации при большом объеме опухолевых клеток в организме. Проблема заключается в том, что проявления патологии неспецифичны, поэтому их можно легко принять за признаки других заболеваний, — рассказал Черемушкин.

Онколог отметил, что трубчатые структуры в нашем организме, к которым относятся желудок и кишка, растягиваются, позволяя опухоли достигать определенных размеров, пока не будет перекрыта проходимость кишечной трубки. Таким образом, рак брюшной полости опасен еще и тем, что его сложно обнаружить на ранних стадиях.