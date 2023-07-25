Как живут после частичного удаления толстой кишки

После частичного удаления толстой кишки надо соблюдать специальную диету, принимать медикаменты и придерживаться ряда других ограничений. Об особенностях и продолжительности жизни после подобной операции рассказала хирург, онколог, колопроктолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Скоркина.

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Удаление части толстой кишки — сложная операция, направленная на резекцию пораженных болезнью участков кишечника, объяснила врач. В основном она назначается в качестве одной из мер в борьбе с колоректальным раком.

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По словам Скоркиной, такая операция может проводиться двумя способами: через небольшое отверстие с применением специального инструмента — лапароскопа или классическим методом открытого доступа. Методику врач выбирает, ориентируясь на распространение опухоли в районе толстой кишки. Таким образом, обширное поражение органа будет предполагать долгую и сложную операцию с длительным периодом восстановления после нее.

Реабилитация кишечника после проведенной операции, как отметила онколог, также относительна, как и сама операция — чем легче она была, тем меньше будет осложнений. Однако любое физическое вмешательство представляет собой серьезное испытание для организма человека, поэтому риск осложнений существует всегда. Кровотечение, воспаление швов, нарушение работы кишечника являются основными признаками осложнения после резекции.

Послеоперационный период часто не воспринимается пациентами всерьез, хотя действительно позволяет ускорить и облегчить процесс восстановления. Он представляет из себя комплекс мер, назначающийся пациенту. В него входят прием обезболивающих медикаментов и препаратов, ускоряющих восстановление кишечника, а также специальная диета и лечебная физкультура.