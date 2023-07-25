Почему появляются папилломы и как от них избавиться

ОСН: есть 5 способов избавиться от папиллом на теле. Папилломы — это небольшие кожные новообразования, которые могут выступать над поверхностью кожи. Они могут появляться на любом участке тела и особенно часто возникают в тех местах, где кожа особенно трётся: например, в складках на шее, где происходит трение о цепочку или одежду. Папилломы нередки и обычно появляются у людей после 25 лет. Они одинаково встречаются у мужчин и женщин.

Как выглядят папилломы?

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Папилломы появляются при разрастании верхнего слоя эпидермиса. Они бывают от 1 мм до 7 мм, реже — до 2 см. Папилломы обычно в цвет кожи, но бывают разрастания белого цвета и тёмно-коричневого. Они появляются на слизистой оболочке полости рта, гортани, трахеи, на животе и спине, в мышечных впадинах, на коже лица и шеи.

Почему появляются папилломы?

Заражение вирусом папилломы человека происходит обычно при бытовом или половом контакте с носителем вируса, однако заболевают не все.

Существуют онкогенные и неонкогенные штаммы вируса. Если вы заразились онкогенным штаммом, то довольно большая вероятность перерождения папилломы в злокачественное новообразование.

При половом контакте вероятность заражения составляет до 70%. Обратите внимание, женщины, потому что именно этот штамм может спровоцировать у вас рак шейки матки. Если такого заболевания нет, то лучше провезти вакцинацию, которую вводят девочкам с 9 лет и женщинам три раза.

Также папилломы могут расти из-за постоянной усталости и недосыпа, при приёме лекарств, после длительных тяжёлых болезней. От всего этого снижается иммунитет. Бывает так, что возле одного образования может появиться множество наростов.

Также влияет на рост папиллом и образ жизни — вредные привычки: увлечение алкоголем, курение, наркотики.

Как избавиться от папиллом

От папиллом не лечат лекарствами — их нужно только удалять. Но этим занимаются только квалифицированные специалисты, так что не пытайтесь сковырнуть папиллому или как-то вырезать её самостоятельно.

Есть несколько способов удаления папиллом:

электрокоагуляция,

радионож,

криодеструкция,

лазерное воздействие

хирургический метод.

Если вы заметили у себя на теле всё больше папиллом, обязательно обратитесь к врачу. Грамотный специалист сможет подобрать максимально комфортный для вас способ удаления. Благо, способов и средств обезболивания очень много, так что процедура даже проходит безболезненно.

Если же врач заподозрил у вас онкологию, то во время удаления папилломы можно забрать биоматериал на гистологическое исследование. Затем вам должны назначить противовирусную терапию, которая должна нормализовать иммунную систему и исключить влияние негативных факторов, провоцирующих рецидив.

Какие заболевания предшествуют онкологии

Если у вас есть предраковые болезни, то нужно избегать ультрафиолета. Так что точно не позагораешь. Но что вообще такое предраковые заболевания?

Заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), доктор медицинских наук Павел Копосов рассказывал «Секрету», что предраковые заболевания, несмотря на своё страшное название, не относятся к онкологическим и не считаются первой стадией онкологии. Они лишь указывают на повышенные риски.

К самым распространённым предраковым заболеваниям онколог отнёс:

Язвенный колит и болезнь Крона. Это аутоиммунные заболевания, которые провоцируют воспалительные процессы в кишечнике.

Атрофический гастрит. При этом заболевании изменяется состав слизистой оболочки желудка.

Полипы в кишечнике. Чем больше они травмируются, тем выше риск их перерождения в злокачественную опухоль.

Синдром Линча. Наследственное заболевание, которое может вызывать рак кишечника.

Солнечный кератоз. При этом заболевании у больного под влиянием ультрафиолета утолщается роговой слой кожи.

Диспластические невусы. Речь о больших родинках неправильной формы.

Дисплазия шейки матки. Если пациент является носителем определённых типов вируса папилломы человека (ВПЧ).