На какое заболевание может указывать онемение конечностей

Есть данные, что только 36% людей с целиакией – непереносимостью глютена, имеют установленный диагноз. При этом, большинство людей с данной патологией живут, не зная о ней. Не знают они и о симптомах: так, онемение рук или ног большинство относят к неврологическим патологиям, не подозревая, что этот симптом может указывать и на непереносимость глютена.

Доктор Асия Маула, врач общей практики, перечислила симптомы непереносимости глютена низкой степени. К ним относятся: вздутие живота, диарея, боли в желудке. У целиакии, наиболее тяжёлой форме непереносимости глютена, могут быть и другие признаки. Неожиданным симптомом непереносимости глютена является невропатия – онемение или покалывание в руках и ногах.

Видео дня

Это можно связать с тем, что непереносимость глютена может приводить к дефициту витаминов В12, D и Е, а также фолиевой кислоты и железа, что влияет на нервные функции и способствует появлению неврологических симптомов.

В более тяжёлых случаях чувствительности к глютену иммунная система ошибочно атакует свои собственные ткани. Этот иммунный ответ способен привести к воспалительному процессу, в том числе, в периферических нервах – передаёт express.co.uk слова доктора.

Согласно данным, около 10% людей с целиакией испытывают неврологические симптомы, такие как периферическая невропатия, и менее изучено пока, сколько людей с непереносимостью глютена имеют неврологические симптомы.

Наряду с онемением, периферическая невропатия может проявляться в виде боли, покалывания, ощущения «булавочек и иголочек». Могут возникать трудности с выполнением задач, требующих навыков мелкой моторики – застёгиванием пуговиц, например. Также возможно ухудшение равновесия и координации при ходьбе и беге, в тяжёлых случаях может возникнуть мышечная слабость.