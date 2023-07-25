В каких случаях при болях в животе нужно вызывать скорую помощь

Не терпеть боль и проверять состояние здоровья в случае продолжительных болей в любом органе – это последние рекомендации врачей, обеспокоенных валом поздних обращений пациентов к специалистам, которые часто приводят к сложным хирургическим вмешательствам и серьезным ущербам здоровью. Многие считают, что боль в животе – достаточно естественное явление, не нуждающееся в наблюдении и лечении: можно выпить болеутоляющее, и боль уйдет. В действительности живот может болеть от избыточного газообразования или это могут быть менструальные боли, однако часто боль в области брюшины может указывать на развитие опасных состояний в организме. О том, как отличить одно от другого, Pravda.ru рассказала врач-хирург Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

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«Боль в животе – очень неоднозначный симптом. Основными причинами могут быть нарушение пищеварения: запор, диарея, повышенное газообразование, менструальные боли, растяжение мышц брюшной стенки – при поднятии тяжестей или больших физических нагрузках, спазмы на фоне эмоционального перенапряжения, тревожности или панических атак», – рассказывает врач.

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Если боль имеет очевидную причину – например, возникает на фоне переедания, менструации или усиленных тренировок в зале – то, скорее всего, можно обойтись без медицинской помощи, но есть нюанс. Если такие состояние регулярные, то визит ко врачу обязателен, указывает Зубова. Он назначит необходимые обследования, чтобы исключить серьезные заболевания, в случае, если они имеют отношение к ЖКТ, поможет скорректировать диету и образ жизни, предложит симптоматическое лечение, чтобы нивелировать ощущение дискомфорта.

Однако врач призывает срочно обратиться в медучреждение, если боли в животе имеют более резкий характер и тенденцию к нарастанию. Причиной могут быть опасные заболевания, указывает Зубова, среди которых острые язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, острый холецистит, панкреатит, аппендицит, мочекаменная болезнь, острые гинекологические заболевания, опухоли, а также состояния, требующие немедленной помощи, например, внутреннее кровотечение.