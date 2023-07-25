Врач назвала основные симптомы истощения организма

«Обнаруженный дефицит необходимо срочно устранять, так как на его фоне временная дисфункция может перерасти в хроническое заболевание. В рационе всегда следует придерживаться определенной калорийности, при этом количество употребляемых калорий не должно быть меньше необходимого количества для осуществления основного обмена веществ в организме с поправками на коэффициент активности в течение дня. Акцент нужно делать на белки (рыба, яйца, курица, индейка, крольчатина) в сочетании с клетчаткой (овощи, злаковые, фрукты). Но фруктоза способствует набору лишнего веса, поэтому вполне можно ограничиться одним фруктом в день. В рацион необходимо включать полезные жиры – оливковое масло, авокадо, сыры (до 40% жирности). Количество углеводов нужно снизить, однако не урезать полностью, так как на низкоуглеводной диете из организма будет уходить вода, что, в свою очередь, снизит энергетические резервы организма», — заявила эксперт.