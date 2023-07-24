Врач объяснил причину плохого самочувствия при перемене погоды

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в состоянии хронического стресса чаще ощущают неприятные симптомы при перемене погоды, считает невролог Александр Евдокимов. О причинах метеозависимости он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

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По словам Евдокимова, атмосферное давление в первую очередь влияет на сосуды, поэтому любые хронические заболевания, связанные с их состоянием, вызывают метеозависимость. Наиболее распространенными причинами недомогания из-за погоды врач назвал атеросклеротические изменения, ишемическую болезнь сердца, психические нарушения, варикозное расширение вен, заболевания почек и печени, а также хронический стресс.

Также Евдокимов предупредил, что плохому самочувствию при перемене погоды подвержены дети до одного года.

«У них еще не сформирована структура центральной нервной системы и не полностью срослись все косточки, поэтому они особенно чувствуют перепады атмосферного давления», — объяснил специалист.