Врач объяснил причину плохого самочувствия при перемене погоды
Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в состоянии хронического стресса чаще ощущают неприятные симптомы при перемене погоды, считает невролог Александр Евдокимов. О причинах метеозависимости он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам Евдокимова, атмосферное давление в первую очередь влияет на сосуды, поэтому любые хронические заболевания, связанные с их состоянием, вызывают метеозависимость. Наиболее распространенными причинами недомогания из-за погоды врач назвал атеросклеротические изменения, ишемическую болезнь сердца, психические нарушения, варикозное расширение вен, заболевания почек и печени, а также хронический стресс.
Также Евдокимов предупредил, что плохому самочувствию при перемене погоды подвержены дети до одного года.
«У них еще не сформирована структура центральной нервной системы и не полностью срослись все косточки, поэтому они особенно чувствуют перепады атмосферного давления», — объяснил специалист.
Для снижения проявлений метеозависимости невролог посоветовал не переутомляться и отказаться от интенсивных физических нагрузок в периоды резкой смены погоды. Также, по его мнению, будет полезно принимать комплексы витаминов в межсезонье, избавиться от вредных привычек и соблюдать предписания лечащего врача.