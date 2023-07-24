Врач предупредил об опасности варикоза

Варикоз, который многие считают косметическим дефектом, может спровоцировать серьезные заболевания, предупредил сердечно-сосудистый хирург, флеболог ФНКЦ ФМБА России Тимур Тажибаев. Об опасности варикоза он заявил в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, варикоз может иметь серьезные последствия для организма, включая развитие тромбофлебита, образование язв на коже и развитие венозной недостаточности.

Варикоз развивается из-за клапанной несостоятельности, объяснил Тажибаев. Из-за нее кровь застаивается в расширенных венах, это в свою очередь приводит к образованию тромба и тромбоэмболии.

«Тромбы могут быстро распространяться по кровотоку вверх, отрываться и приводить к тромбозу легочных артерий, к дыхательной недостаточности и даже летальному исходу», — рассказал он.

Варикозную болезнь принято считать возрастным заболеванием, однако в современном обществе варикоз сильно «помолодел», предупредил собеседник «Ленты.ру». При этом у женщин риск развития варикоза выше из-за гормональных перепадов, беременностей или менопауз.

Для профилактики варикозной болезни важно вести активный образ жизни, дал совет Тажибаев. Спортом нужно заниматься не менее получаса в день, добавил он. Также он рекомендует следить за весом и избегать длительного нахождения в одной позе.