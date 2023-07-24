Болезни, о которых вас предупреждает мозг: мнение эксперта

Конечно, при первых признаках болезни мы сразу же обращаемся за помощью. Но знаете ли вы, что наш мозг может предупреждать вас о надвигающейся или уже развивающейся болезни даже во сне? Мы подкажем, когда своим сновидениями стоит уделить особое внимание.

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Гипертония

Очень часто людям в первые месяцы развития данного состояния снятся крайне тревожные сны. Сценарием сна может быть все что угодно — от катаклизмов мирового масштаба до затопления соседей. Причем, чем активнее повышается давление, тем страшнее сон. Конечно, просто ориентироваться на сон не стоит, возможно, вы находитесь в хроническом стрессе и нужно просто хорошо выспаться. Важно также ориентироваться и на другие предвестники гипертонии.

Болезни легких

Когда проблема заключается в дыхательной системе, нередко людям снятся сны, где происходят события, перекрывающие кислород. К самой жути можно отнести погребение заживо или же пребывание в комнате, заполненной дымом. Многие люди буквально не могут заснуть после подобного, что приводит затяжной бессоннице. Будьте внимательны к своему состоянию.

Болезни ЖКТ

О проблемах с ЖКТ могут говорить сны, где вы видите много крови, причем, она необязательно ваша. Также тревожным сном в этой области можно считать сон, где вы едите обычные продукты, но все они кажутся вам горькими. Что интересно, горечь может оставаться с вами и после пробуждения.

Проблемы с сердцем