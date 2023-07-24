Как выявить рак кишечника на ранней стадии: ответ онколога

От рака кишечника ежегодно умирает почти миллион человек. Обнаружить заболевание на ранней стадии самостоятельно невозможно, а вот своевременное медицинское обследование может его показать. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

«Если мы говорим о раке тонкой кишки – это довольно редкое заболевание. Рано выявить его возможно только случайно, либо же при контрольном обследовании», – пояснил врач.

Когда развивается рак толстой кишки, то у многих возникают симптомы, как у колита. Из-за того, что кишечная трубка очень эластичная, на первом этапе роста опухоли никто ничего не понимает.