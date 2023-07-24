Онколог предостерег от лечения рака у шаманов и магов

Лечить онкозаболевания стоит только в медицинских учреждениях. Об этом в разговоре в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» заявил врач-онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.

Врач посетовал, что нередко сталкивается с ситуацией, когда больные раком идут лечиться не к квалифицированным врачам, а к шарлатанам и всевозможным магам. По словам Копосова, посещение таких «чародеев» не только не избавит от болезни, а напротив, может навредить.