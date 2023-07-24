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Онколог Копосов предостерег от лечения рака у шаманов и магов

Лечить онкозаболевания стоит только в медицинских учреждениях. Об этом в разговоре в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» заявил врач-онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.

Онколог предостерег от лечения рака у шаманов и магов
© Unsplash

Врач посетовал, что нередко сталкивается с ситуацией, когда больные раком идут лечиться не к квалифицированным врачам, а к шарлатанам и всевозможным магам. По словам Копосова, посещение таких «чародеев» не только не избавит от болезни, а напротив, может навредить.

«Посещение магов и шаманов не только не принесет никакого результата, но и может лишить пациента шанса на ремиссию, потому что украдет у него самое дорогое — время», — объяснил врач.

Поэтому при подозрении на онкологию Копосов рекомендовал обратиться за помощью к врачам незамедлительно и начать лечение. Здесь врачи подберут терапию: хирургическую операцию, химиотерапию, лучевую терапию, таргетную, иммунотерапию.

«Эти методы дают положительные результаты и помогают спасти жизни даже тех пациентов, которые еще 20 лет назад считались безнадежными», — подытожил эксперт.