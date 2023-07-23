Диетолог рассказал, как снизить риск развития возрастных болезней

Доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург рассказал, как снизить риск развития возрастных болезней. По словам специалиста, они возникают из-за гомоцистеина – токсического метаболита аминокислоты метионина. Его содержание с каждым годом увеличивается.

Гомоцистеин образуется при избыточном количестве метионина. Происходит это как правило при нехватке витаминов группы B, он накапливается и оказывает разрушающее действие на стенки сосудов, что приводит к развитию атеросклероза и сопровождается ускоренным старением, развитием возрастных болезней и ухудшением качества жизни в целом.