Какие хронические заболевания провоцируют метеозависимость

Перепады атмосферного давления могут вызывать неприятные ощущения у многих людей. Но те, у кого есть хронические заболевания, больше склонны испытывать неприятные ощущения из-за смены климатических и погодных условий. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, при каких недугах усиливается метеозависимость.

По словам врача-остеопата, невролога Александра Евдокимова, самые распространенные заболевания, из-за которых у человека может появиться метеозависимость, — сердечно-сосудистые.

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— Атмосферное давление в первую очередь влияет на сосуды, поэтому любые состояния, связанные с ними, вызывают неприятные ощущения во время изменения погоды, — пояснил он.

Среди основных хронических заболеваний или соответствующих состояний, которые могут спровоцировать метеозависимость, он выделил:

атеросклеротические изменения;

ишемическую болезнь сердца и другие сердечно-сосудистые патологии;

психически нарушения;

варикозное расширение вен;

проблемы с органами детоксикации (печень, почки);

стрессовые ситуации.

— У людей, которые часто испытывают стрессы, сосуды постоянно находятся в напряжении и имеют склонность к спазмам. Из-за этого они плохо справляются с изменениями атмосферного давления, — сказал Евдокимов.

Также люди, которые нарушают режим труда и отдыха, мало отдыхают и много работают, тоже могут чувствовать себя плохо при перепадах давления и температуры, предупредил врач. Потому что такой режим жизни приводит к нарушению работы организма и в том числе сосудов.

Особая группа

Дети до года, как рассказал специалист, тоже могут страдать из-за метеозависимости, потому что их организм еще не до конца окреп.

— У них еще не сформирована структура центральной нервной системы и не полностью срослись все косточки, поэтому они особенно чувствуют перепады атмосферного давления, — заверил Евдокимов.

Рекомендации

Однако несколько простых правил, которых может придерживаться любой человек, помогут избежать плохого самочувствия при изменении погоды. Невролог посоветовал: