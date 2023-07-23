Сосуды не выдерживают: какие хронические заболевания провоцируют метеозависимость
Перепады атмосферного давления могут вызывать неприятные ощущения у многих людей. Но те, у кого есть хронические заболевания, больше склонны испытывать неприятные ощущения из-за смены климатических и погодных условий. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, при каких недугах усиливается метеозависимость.
По словам врача-остеопата, невролога Александра Евдокимова, самые распространенные заболевания, из-за которых у человека может появиться метеозависимость, — сердечно-сосудистые.
— Атмосферное давление в первую очередь влияет на сосуды, поэтому любые состояния, связанные с ними, вызывают неприятные ощущения во время изменения погоды, — пояснил он.
Среди основных хронических заболеваний или соответствующих состояний, которые могут спровоцировать метеозависимость, он выделил:
- атеросклеротические изменения;
- ишемическую болезнь сердца и другие сердечно-сосудистые патологии;
- психически нарушения;
- варикозное расширение вен;
- проблемы с органами детоксикации (печень, почки);
- стрессовые ситуации.
— У людей, которые часто испытывают стрессы, сосуды постоянно находятся в напряжении и имеют склонность к спазмам. Из-за этого они плохо справляются с изменениями атмосферного давления, — сказал Евдокимов.
Также люди, которые нарушают режим труда и отдыха, мало отдыхают и много работают, тоже могут чувствовать себя плохо при перепадах давления и температуры, предупредил врач. Потому что такой режим жизни приводит к нарушению работы организма и в том числе сосудов.
Особая группа
Дети до года, как рассказал специалист, тоже могут страдать из-за метеозависимости, потому что их организм еще не до конца окреп.
— У них еще не сформирована структура центральной нервной системы и не полностью срослись все косточки, поэтому они особенно чувствуют перепады атмосферного давления, — заверил Евдокимов.
Рекомендации
Однако несколько простых правил, которых может придерживаться любой человек, помогут избежать плохого самочувствия при изменении погоды. Невролог посоветовал:
- соблюдать режима труда и отдыха;
- отказаться от тяжелого физического труда и интенсивных спортивных нагрузок (это позволит минимизировать неприятные ощущения);
- соблюдать рекомендации лечащего врача;
- применять комплексы витаминов в межсезонье (например, витамин D);
- правильно питаться;
- отказаться от вредных привычек.