Эпидемиолог: Африканская чума свиней не опасна для человека

Эпидемиолог Крючков: Африканская чума свиней не опасна для человека
Власти Костромской области ввели карантин по африканской чуме свиней. В связи с этим эпидемиолог Николай Крючков оценил возможность заражения этим заболеванием человека от животных.
По словам специалиста, такая возможность исключена, животные, как домашние, так и дикие, не могут заразить человека. Можно даже употреблять в пищу приготовленное мясо заражённых животных.
Однако, сами животные стремительно заражают друг друга. Вылечить заболевание невозможно. Поэтому, если заболело одно животное, приходится уничтожеть всё поголовье.
Крючков добавил, что по неоторым данным в Азии разработали и зарегистрировали вакцину от африканской чумы свиней. Однако она ещё не вышла в массовое производство.