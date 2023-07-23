Эпидемиолог: Африканская чума свиней не опасна для человека

Власти Костромской области ввели карантин по африканской чуме свиней. В связи с этим эпидемиолог Николай Крючков оценил возможность заражения этим заболеванием человека от животных.

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По словам специалиста, такая возможность исключена, животные, как домашние, так и дикие, не могут заразить человека. Можно даже употреблять в пищу приготовленное мясо заражённых животных.

Однако, сами животные стремительно заражают друг друга. Вылечить заболевание невозможно. Поэтому, если заболело одно животное, приходится уничтожеть всё поголовье.