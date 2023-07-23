Российский врач призвала обратить серьезное внимание на частые отеки

Частые отеки могут быть симптомами серьезных заболеваний, поэтому необходимо проверить здоровье. Об этом заявила Минздрава России профессор Оксана Драпкина.

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По ее словам, летом многие сталкиваются с отеками из-за жары, нехватки воды, соленой и сладкой пищи, а также неудобной обуви. Профессор рекомендовала в связи с этим увеличить потребление жидкости, снизить сладости и соленья в рационе, сменить обувь.