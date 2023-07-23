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Российский врач призвала обратить серьезное внимание на частые отеки

Частые отеки могут быть симптомами серьезных заболеваний, поэтому необходимо проверить здоровье. Об этом заявила Минздрава России профессор Оксана Драпкина.

Российский врач призвала обратить серьезное внимание на частые отеки
© Lenta.ru

По ее словам, летом многие сталкиваются с отеками из-за жары, нехватки воды, соленой и сладкой пищи, а также неудобной обуви. Профессор рекомендовала в связи с этим увеличить потребление жидкости, снизить сладости и соленья в рационе, сменить обувь.

Однако, если после этих изменений не отмечается улучшение состояния, тогда отеки могут свидетельствовать о проблемах с почками, сердцем, щитовидной железой. Отечность также могут вызвать артрит и аллергия. Врач призвала пройти обследование, а не заниматься самолечением.