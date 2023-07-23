Почему нельзя не лечить кариес? Железные аргументы от медика
Стоматолог Патлатая: кариес может привести к поражению корня зуба. Да, к стоматологу мало кто любит ходить, но если затянуть с визитом, то вместо обычного лечения придётся терпеть более серьёзные манипуляции. Можно даже и без зуба остаться. Так что за состоянием ротовой полости нужно регулярно следить. Об опасных последствиях кариеса, рассказала хирург-стоматолог Надежда Патлатая.
По словам специалиста, ротовая полость — это самое грязное место в нашем организме, так как микрофлора здесь самая разнообразная. Из-за большого кровоснабжения эти микроорганизмы распространяются по другим органам. Именно поэтому перед различными операциями или беременностью врачи рекомендуют уделить время зубам и подлечить все дырки.
Что будет, если не лечить кариес
Стоматолог объяснила, что если зубы не лечить, но кариес может добраться глубже — поразить дентин (то, что под эмалью). Отсюда прямая дорожка к пульпиту — это когда воспаляются ткани и нервы, которые находятся внутри зубного канала.
Симптомы пульпита:
- отёк лица;
- чувствительность к холоду;
- сильная боль.
В конце концом, ситуацию можно запустить до абсцесса — гнойного воспаления в зубе или внутри него.
Также, объяснила врач, если не лечить кариес, то может развиться пародонтит. В этом случае начинается хроническое воспаление тканей, окружающих зуб. Могут возникнуть сложности при протезировании в будущем.
Как ухаживать за зубами
Ранее стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди объяснила, что для того, чтобы защитить свои зубы от кариеса нужно выработать у себя привычку жевать что-то твёрдое. Это может быть морковка, яблоко или сельдерей — всё то, что заставить мышцы работать и очистит зубы.
Все проблемы с ротовой полостью лучше предупредить, чем лечить. Это, кстати, и дешевле выйдет. Ещё важно правильно чистить зубы — как минимум два раза в день и выметающими движениями. Процедура должна длиться как минимум две минуты. О витаминах, которые сохранять красоту эмали, рассказали тут.
Сколько чистить зубы
В идеале те, кто хотят действительно почистить зубы и ощутить эффект от действия пасты, должны тратить на эти манипуляции 10 минут каждый раз. При этом пространство между зубами лучше чистить зубной нитью или межзубными щётками, а сами зубы щёткой, держа её под углом в 45 градусов. Для каждых зубов нужны свои движения. Какие — читайте в этом материале.