Почему нельзя не лечить кариес? Железные аргументы от медика

Стоматолог Патлатая: кариес может привести к поражению корня зуба. Да, к стоматологу мало кто любит ходить, но если затянуть с визитом, то вместо обычного лечения придётся терпеть более серьёзные манипуляции. Можно даже и без зуба остаться. Так что за состоянием ротовой полости нужно регулярно следить. Об опасных последствиях кариеса, рассказала хирург-стоматолог Надежда Патлатая.

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По словам специалиста, ротовая полость — это самое грязное место в нашем организме, так как микрофлора здесь самая разнообразная. Из-за большого кровоснабжения эти микроорганизмы распространяются по другим органам. Именно поэтому перед различными операциями или беременностью врачи рекомендуют уделить время зубам и подлечить все дырки.

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Что будет, если не лечить кариес

Стоматолог объяснила, что если зубы не лечить, но кариес может добраться глубже — поразить дентин (то, что под эмалью). Отсюда прямая дорожка к пульпиту — это когда воспаляются ткани и нервы, которые находятся внутри зубного канала.

Симптомы пульпита:

отёк лица;

чувствительность к холоду;

сильная боль.

В конце концом, ситуацию можно запустить до абсцесса — гнойного воспаления в зубе или внутри него.

Также, объяснила врач, если не лечить кариес, то может развиться пародонтит. В этом случае начинается хроническое воспаление тканей, окружающих зуб. Могут возникнуть сложности при протезировании в будущем.

Как ухаживать за зубами

Ранее стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди объяснила, что для того, чтобы защитить свои зубы от кариеса нужно выработать у себя привычку жевать что-то твёрдое. Это может быть морковка, яблоко или сельдерей — всё то, что заставить мышцы работать и очистит зубы.

Все проблемы с ротовой полостью лучше предупредить, чем лечить. Это, кстати, и дешевле выйдет. Ещё важно правильно чистить зубы — как минимум два раза в день и выметающими движениями. Процедура должна длиться как минимум две минуты. О витаминах, которые сохранять красоту эмали, рассказали тут.

Сколько чистить зубы