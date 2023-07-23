Онколог рассказал об инновационном лечении рака молочной железы

Онколог-маммолог Анатолий Леванов поделился новыми методами лечения рака молочной железы. Одним из инновационных методов, которые начали применять, является вакуумная аспирационная биопсия (ВАБ). Этот метод позволяет удалить новообразования с минимальными повреждениями здоровых тканей. Врачи используют роботизированную иглу, способную извлекать даже маленькие фрагменты тканей.

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ВАБ позволяет максимально точно удалять опухоли при минимальной нагрузке на организм. Этот метод эффективно применяется для лечения сложных патологий молочной железы, таких как кисты с кальцинатами и внутрипротоковые папилломы.

Однако есть противопоказания для проведения ВАБ. Операцию не проводят, если у пациентки нарушена свертываемость крови, есть воспалительные процессы или новообразования не заметны на ультразвуковом исследовании.

Врач-онколог Юлия Вахабова также рассказала, какие действия помогут снизить риск онкологических заболеваний и что следует избегать.