Онколог рассказал об инновационном лечении рака молочной железы

Онколог-маммолог Леванов рассказал об инновационном лечении рака молочной железы
Онколог-маммолог Анатолий Леванов поделился новыми методами лечения рака молочной железы. Одним из инновационных методов, которые начали применять, является вакуумная аспирационная биопсия (ВАБ). Этот метод позволяет удалить новообразования с минимальными повреждениями здоровых тканей. Врачи используют роботизированную иглу, способную извлекать даже маленькие фрагменты тканей.
ВАБ позволяет максимально точно удалять опухоли при минимальной нагрузке на организм. Этот метод эффективно применяется для лечения сложных патологий молочной железы, таких как кисты с кальцинатами и внутрипротоковые папилломы.
Однако есть противопоказания для проведения ВАБ. Операцию не проводят, если у пациентки нарушена свертываемость крови, есть воспалительные процессы или новообразования не заметны на ультразвуковом исследовании.
Врач-онколог Юлия Вахабова также рассказала, какие действия помогут снизить риск онкологических заболеваний и что следует избегать.
По материалам ctnews.ru