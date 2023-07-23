Лихорадка денге: что это за болезнь

Всемирная организация здравоохранения опасается новой пандемии. По прогнозам специалистов, вместо опасного, но уже уходящего в прошлое, COVID-19 человечеству может угрожать другая агрессивная инфекция — лихорадка денге. Это инфекционное заболевание передается кровососущими насекомыми, такими как комары.

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Половина населения мира

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«Половина населения мира рискует заразиться лихорадкой денге, которая передается комарами», — утверждают эксперты ВОЗ. И действительно, в последнее время темпы развития болезни ужасают. С 2010 года количество случаев заражения вирусом денге выросло в восемь раз. В прошлом году, в 2022 году, эту опасную инфекцию подхватили более четырех миллионов человек. В этом же — 2023 году — количество заболевших приближается к историческому максимуму. За последние полгода только в Северной и Южной Америках было зафиксировано около трех миллионов пациентов. За этот период лихорадка денге унесла жизни более 100 тысяч больных.

Заразная и опасная

Лихорадка денге является одним из самых быстро распространяющихся заболеваний. Поэтому половина населения планеты находится в группе риска. Угрожающая ситуация, по словам специалистов ВОЗ, сложилась из-за глобального потепления. Сегодня тропическая болезнь активно распространяется на все новые территории, так как среда обитания для комаров-переносчиков становится все более благоприятной.

Внезапная симптоматика

Заболевание начинается внезапно. Повышается температура, появляются головная боль и боль в суставах, возникает тошнота, отечность и сыпь на теле. Первичное заражение может протекать легко, однако повторное заражение часто вызывает развитие геморрагической лихорадки — коллапс кровеносных сосудов и внутреннее кровотечение. Следует помнить, что даже легкая форма заболевания может вызвать множество проблем. Частыми осложнениями являются проблемы с мозгом, печенью и нервной системой.