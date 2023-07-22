Три вопроса доктору о щитовидной железе: заболевания, диагностика и лечение

Щитовидная железа играет важную роль в регуляции метаболизма, роста и развития организма. Она производит гормоны, которые контролируют скорость обмена веществ в клетках, участвуют в формировании костей, мозговой деятельности, регулируют температуру тела и сердечный ритм.

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Недостаток или избыток этих гормонов может привести к различным заболеваниям, таким как гипотиреоз, гипертиреоз, зоб и другие. Поэтому здоровье щитовидной железы имеет большое значение для общего здоровья человека. На вопросы о щитовидной железе "Рамблеру" ответила врач-эндокринолог Виктория Иванова

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Щитовидная железа — одна из важнейших желез внутренней секреции, выполняющая разнообразные регуляторные функции, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность организма.

Заболевания щитовидной железы, как правило, заключаются в ее гиперфункции (гипертиреоз), недостаточности функции (гипотиреоз), воспалении (тиреоидит), увеличении (зоб) и появлении в ней злокачественных новообразований. Среди тиреопатий наиболее часто встречается увеличение щитовидной железы (или зоб), в основе которого лежат различные заболевания: Иванова Виктория Владимировна Врач-эндокринолог, специалист по питанию

Диагностика

В настоящее время для своевременной диагностики заболеваний щитовидной железы используется комплекс различных методов исследования: клинических, ультразвуковых, радиологических, патоморфологических и лабораторных.

Одним из наиболее простых способов оценки функционирования щитовидной железы является определение содержания тиреоидных гормонов в сыворотке крови, в первую очередь тиреотропного гормона. Его повышенный уровень указывает на сниженную функцию щитовидной железы или недостаточный прием тиреоидных гормонов после хирургического лечения.

Низкий уровень тиреотропного гормона может быть следствием избыточной выработки гормонов щитовидной железой. С целью исключения аутоиммунной патологии рекомендовано сдавать анализы крови на определение антител к тиреопероксидазе (анти-ТПО), антител к тиреоглобулину (анти-ТГ), антител к рецепторам ТТГ (анти-ТТГ). Особое диагностическое значение имеют маркеры рака щитовидной железы: кальцитонин и тиреоглобулин, которые назначаются по показаниям лечащего врача. Иванова Виктория Владимировна Врач-эндокринолог, специалист по питанию

Среди инструментальных методов обследования щитовидной железы широко применяется ультразвуковое исследование, которое позволяет визуализировать щитовидную железу, определить ее размеры, расположение, рассчитать объем, исследовать кровоток, выявить объемные образования с определением их размеров. Рентгенологическое исследование дает возможность визуализировать загрудинный зоб, выявить сдавление пищевода и трахеи.

В случае неясной клинической картины могут быть назначены дополнительные исследования щитовидной железы – компьютерная томография, МРТ, сцинтиграфия.

Золотым стандартом диагностики заболеваний щитовидной железы является тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ), которая проводится строго по показаниям. ТАБ заключается в выполнении пункции узлового образования под контролем УЗИ и аспирации его содержимого.

Лечение

Лечение гормональных нарушений в работе щитовидной железы осуществляется с помощью медикаментозной терапии. Лечение гипотиреоза включает в себя назначение заместительной гормональной терапии (левотироксин натрия).

Подбор индивидуальной дозировки осуществляет врач-эндокринолог. При выявлении тиреотоксикоза назначают тиреостатики под наблюдением эндокринолога, терапевта. При подостром тиреоидита в основе лечения лежат нестероидные противовоспалительные препараты и глюкокортикоиды. Для устранения симптомов тиреотоксикоза используются бета-блокаторы.

Очаговая патология щитовидной железы, которая не сопровождается нарушением её функции, требует только наблюдения – выполнение ультразвукового исследования 1 раз в 6 – 12 месяцев. При выявлении образования размером более 1 см с признаками злокачественности, необходима ТАБ, после проведения которой эндокринолог определяет дальнейшую тактику ведения пациента. Иванова Виктория Владимировна Врач-эндокринолог, специалист по питанию

В ряде случаев показано хирургическое лечение. Проводится тиреоидэктомия (удаление щитовидной железы). Иногда удаляется только доля щитовидной железы (гемитиреоидэктомия).

Удаление щитовидной железы требуется при выявлении новообразований злокачественного характера, большом зобе, сдавливающим трахею и пищевод, при тиреотоксикозе, не поддающемся консервативному лечению, а также в некоторых других случаях.