Онколог: при наличии предраковых болезней нужно избегать ультрафиолета

Онколог Копосов: при наличии предраковых болезней нужно избегать ультрафиолета. Солнечная радиация повышает количество мутаций в клетках, поэтому вероятность заработать онкологическое заболевание возрастает. Но что вообще такое предраковые заболевания? Можно ли их считать первой стадией онкологии и как жить с такими недугами, если какие-то из них уже появились? На эти вопросы «Секрету фирмы» ответил заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), доктор медицинских наук Павел Копосов.

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Что такое предраковые заболевания

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Название у термина и правда устрашающее. Тем не менее предраковые заболевания не относятся к онкологическим и не считаются первой стадией онкологии. Они лишь указывают на повышенные риски.

«Такие заболевания могут никогда не привести к образованию злокачественной опухоли, но может случиться и наоборот. Априори у людей, у которых есть такие болезни, риск образования рака выше. Именно поэтому предраковые заболевания нужно постоянно контролировать. Проходить лечение и наблюдаться у профильного специалиста», — пояснил «Секрету фирмы» Павел Копосов.

Какие болезни предшествуют раку

Чаще всего изменения, предшествующие онкологии, происходят в клетках эпителия и слизистых оболочек. К самым распространённым предраковым заболеваниям онколог отнёс:

Язвенный колит и болезнь Крона. Это аутоиммунные заболевания, которые провоцируют воспалительные процессы в кишечнике.

Атрофический гастрит. При этом заболевании изменяется состав слизистой оболочки желудка.

Полипы в кишечнике. Речь идёт об отростках слизистой оболочки кишечника. Чем больше они травмируются, тем выше риск их перерождения в злокачественную опухоль. Поэтому полипы обычно удаляют хирургическим путём. Подробнее о полипах мы рассказывали здесь.

Синдром Линча. Это наследственное заболевание, которое может вызывать рак кишечника.

Солнечный кератоз. При этом заболевании у больного под влиянием ультрафиолета утолщается роговой слой кожи.

Диспластические невусы. Речь о больших родинках неправильной формы. Часто они имеют неровные края и неравномерный окрас. В отличие от обыкновенных невусов, такие родинки могут перерождаться в злокачественные опухоли. Если нашли у себя такие, обязательно идите к специалисту и держите новообразования под наблюдением.

Дисплазия шейки матки. Это утолщение или разрастание слизистой оболочки шейки матки, которое может привести к раку, если пациент является носителем определённых типов вируса папилломы человека (ВПЧ).

Как жить с предраковыми заболеваниями

Человеку с предраковыми заболеваниями нужно прикладывать усилия к тому, чтобы его патологии, часто поддающиеся лечению, не привели к онкологии. Для начала придётся поменять образ жизни.

«Придётся бросить курить. Табачный дым для организма очень мощный канцероген. Токсические вещества способствуют образованию мутаций в клетках. У курильщиков возрастает риск развития абсолютно любых видов рака. При наличии предраковых заболеваний курение является ещё более негативным фактором», — подчеркнул Копосов.

Также врач посоветовал находиться под наблюдением специалиста и следить за своим здоровьем. При наличии предраковых заболеваний любой воспалительный процесс в месте болезни — это риск, потому что он усиливает деление клеток. А чем больше клеток, тем выше вероятность мутаций, которые могут спровоцировать перерождение предрака в онкологию.

«Наконец, с предраком надо защищаться от ультрафиолета. Солнечная радиация также повышает количество мутаций в клетках, поэтому её нужно избегать по возможности — особенно летом в часы пик, когда солнечная активность максимальна», — добавил доктор медицинских наук.