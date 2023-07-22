Врач назвал распространенную причину инсультов среди молодежи

Количество инсультов в молодом возрасте ежегодно растёт. Это связано прежде всего с хроническим стрессом, к которому ведёт высокий темп современной жизни. Об этом РИАМО рассказала невролог Лариса Сметана.

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«Чтобы сохранить свой мозг здоровым, человек должен постоянно расширять свой кругозор, что является одной из главных мотиваций к обучению для людей старше 40 лет. Это могут быть любые виды деятельности, науки, творчества. В результате включаются дополнительные нейронные связи между полушариями и внутри них. Мозг активизируется, улучшается кровоснабжение», — прокомментировал врач.

По словам специалиста, на состояние мозга влияет соблюдение здорового образа жизни. Необходимо как можно больше времени проводить на свежем воздухе, меньше сидеть, не забывать о здоровом питании.

Такие симптомы, как снижение памяти, концентрации внимания, рассеянность, забывчивость, головные боли и головокружение, шум в голове говорят о нарушениях в работе мозга, предупредил невролог.