Какие анализы надо сдавать, если даже летом вас одолевают хандра и сонливость
Даже летом при избытке солнца и витаминов организм может испытывать недостаток витаминов и микроэлементов, рассказали врачи РГ.
Врач-терапевт Алена Бродичко рассказывает, что причины астении могут быть многочисленными. Это и сердечно-сосудистые заболевания, и неврологические, и эндокринные расстройства, излишние физические нагрузки, а также стрессовые состояния.
Психолог Ольга Ни объяснила, что эмоциональная подавленность бывает при излишней выработке гормонов кортизола и адреналина.
При постоянно сонливости найти записаться к терапевту или эндокринологу, а также проверить витамины D, B12, C, фолиевую кислоту, железо, селен и др.