Какие анализы надо сдавать, если даже летом вас одолевают хандра и сонливость

Даже летом при избытке солнца и витаминов организм может испытывать недостаток витаминов и микроэлементов, рассказали врачи РГ.

© Unsplash

Врач-терапевт Алена Бродичко рассказывает, что причины астении могут быть многочисленными. Это и сердечно-сосудистые заболевания, и неврологические, и эндокринные расстройства, излишние физические нагрузки, а также стрессовые состояния.

Психолог Ольга Ни объяснила, что эмоциональная подавленность бывает при излишней выработке гормонов кортизола и адреналина.