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Какие анализы надо сдавать, если даже летом вас одолевают хандра и сонливость

Даже летом при избытке солнца и витаминов организм может испытывать недостаток витаминов и микроэлементов, рассказали врачи РГ.

Какие анализы надо сдавать, если даже летом вас одолевают хандра и сонливость
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Врач-терапевт Алена Бродичко рассказывает, что причины астении могут быть многочисленными. Это и сердечно-сосудистые заболевания, и неврологические, и эндокринные расстройства, излишние физические нагрузки, а также стрессовые состояния.

Психолог Ольга Ни объяснила, что эмоциональная подавленность бывает при излишней выработке гормонов кортизола и адреналина.

При постоянно сонливости найти записаться к терапевту или эндокринологу, а также проверить витамины D, B12, C, фолиевую кислоту, железо, селен и др.