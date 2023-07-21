Врач назвал неприятный запах изо рта симптомом серьезных болезней

При появлении неприятного запаха изо рта нужно сразу же обращаться к врачу, считает стоматолог-пародонтолог сети научных стоматологий «Дантистофф» Дмитрий Шавров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал запах изо рта частым симптомом серьезных болезней.

Врач рассказал, что причиной появления не только неприятного запаха изо рта, но и привкуса гноя во рту могут быть проблемы с деснами, в частности гингивит и пародонтит. Иногда эти болезни развиваются незаметно, и их выдает лишь металлический привкус крови, улавливаемый чувствительными вкусовыми рецепторами.

По словам врача, более серьезные заболевания зубов, например, периодонтит с гноем, способны влиять на вкус еды. Иногда этот симптом преследует людей годами. Гной выделяется постоянно, человек его глотает, из-за этого со временем ухудшается общее самочувствие, начинаются проблемы с ЖКТ.

Инородные тела во рту, например, пирсинг, тоже могут привести к появлению запаха изо рта и изменению вкуса из-за травмирования рецепторов, добавил врач.

Шавров отметил, что подобные проблемы в 90 процентах случаев возникают из-за плохой гигиены. Также на здоровье влияет наследственность.