Врач рассказала, как защититься от ротавируса на отдыхе

"Или его могут положить вам руками сотрудники заведения, где вы покупаете этот напиток, а на руках окажутся возбудители ротавирусной инфекции", – предупредила специалист.



"На отдыхе лучше не пить воду из-под крана, а сделать выбор в пользу бутилированной. То же самое – когда мы чистим зубы, полощем рот. Нужно использовать только бутилированную воду", – Татьяна Романенко, врач-терапевт.