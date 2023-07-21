Терапевт рассказал, где можно простудиться летом

Риск простудиться или заболеть ОРВИ сохраняется даже летом, особенно для людей с пониженным иммунитетом, рассказал в беседе с LIFE.ru врач-терапевт Рустем Османов. По его словам, источником размножения бактерий являются бытовые кондиционеры, особенно в многолюдных помещениях.

Люди, которые работают в закрытых многолюдных помещениях с плохой вентиляцией, подвержены риску заражения ОРВИ. Бытовой кондиционер может не обеспечивать достаточный приток свежего воздуха, особенно если в помещении много людей. Это может привести к накоплению бактерий и вирусов в воздухе, что может увеличить риск заражения, — пояснил медик.

По его словам, если фильтры и дренажная система кондиционера не проходят регулярную очистку, там заводятся микроорганизмы, которые могут вызывать заболевания дыхательных путей, в том числе бронхит или пневмонию. Как отметил терапевт, в этом плане вентиляторы более безопасны для здоровья, чем кондиционеры, однако они не очищают воздух от микроорганизмов, а лишь перемешивают его, поэтому не могут на 100% защитить от заражения ОРВИ.