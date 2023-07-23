4 мифа о причинах рака, в которые не надо верить

В интернете можно найти много пугающей информации о том, что вызывает рак. Помимо того, что многие из этих мифов ошибочны, они заставляют нас излишне беспокоиться о своем собственном здоровье. Прежде чем впадать в панику, нужно критически оценить прочитанное и, конечно, обратиться к врачу.

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В какие мифы о причинах рака мы верим и почему они на самом деле неправдивые? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Миф №1: дезодоранты могут вызвать рак молочной железы

Нет убедительных доказательств, связывающих использование антиперспирантов или дезодорантов с раком молочной железы.

В некоторых сообщениях высказывается предположение, что эти продукты содержат вредные вещества, соединения алюминия и парабены, которые могут впитываться через кожу или попадать в организм через порезы, вызванные бритьем. Ни одно клиническое исследование пока не дало окончательного ответа на вопрос о том, вызывают ли эти продукты рак молочной железы. Но имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что они не вызывают рак.

Если вы все равно беспокоитесь, что ваш антиперспирант или дезодорант для подмышек может увеличить риск развития рака, читайте состав косметических средств и выбирайте продукты, которые не содержат опасных химических веществ.

Миф №2: если разогревать пищу в микроволновке в пластиковом контейнере, выделяются вещества, вызывающие рак

Пластиковые контейнеры, помеченные как безопасные для использования в микроволновой печи, не представляют угрозы. Есть некоторые данные о том, что пластиковые контейнеры, не предназначенные для использования в микроволновой печи, могут расплавиться и потенциально привести к попаданию химических веществ в пищу.

Перед тем, как греть еду в контейнере, убедитесь, что он помечен как пригодный для использования в микроволновой печи.

Миф №3: употребление сахара ускоряет рост рака у больных

Чтобы понять взаимосвязь между содержанием сахара в рационе и раком, необходимы дополнительные исследования. Все виды клеток, включая раковые, зависят от уровня сахара в крови, глюкозы, в качестве источника энергии. Однако, если есть больше сахара, это не заставит раковые клетки расти быстрее. Точно так же исключение сахара не приводит к замедлению их роста.

Есть некоторые доказательства того, что потребление большого количества сахара связано с повышенным риском развития некоторых видов рака, включая рак пищевода. Употребление слишком большого количества сахара также может привести к увеличению веса и увеличить риск ожирения и диабета, что также может увеличить риск развития рака.

Миф №4: рак заразен

Нет никакой необходимости избегать людей с онкологическим заболеванием, вы не сможете заразиться. Однако, несмотря на то, что рак сам по себе не заразен, иногда вирусы, которые являются заразными, могут привести к развитию рака. Например: